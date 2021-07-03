Венгер о падении Стерлинга: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не смотрит повтор»

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола и бывший тренер «Арсенала» высказался о пенальти в матче 1/8 финала между сборными и (2:1 ДВ).

На 102-й минуте англичане получили право на 11-метровый после падения в штрафной площади. Главный арбитр Данни Маккели указал на точку и, посоветовавшись с видеоассистентами, не стал менять решения.

«Это не пенальти.

Я не понимаю, почему в таких ситуациях с ВАР судья не идет смотреть повтор на мониторе. В моментах вроде этого он должен быть абсолютно уверен», – заявил Венгер.

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?