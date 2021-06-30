Зарема о стратегии «Локо»: «Такая же лежала передо мной в «Спартаке». Либо Цорн пошутил над Леонченко, либо у одной фирмы заказывали»

Теги Спартак Локомотив Леонид Федун премьер-лига Россия Владимир Леонченко Томас Цорн Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала появившуюся в интернете стратегию «Локомотива», составленную гендиректором клуба Владимиром Леонченко.

«Внимательно прочитала все слайды стратегии «Локо», блин, но это déjà vu. Ровно год назад такая же лежала передо мной на столе в «Спартаке».

Либо у одной фирмы заказывали, либо Томас [Цорн] решил пошутить над Леонченко, подкинув ему стратегию исполнительного директора Максима Власова, после представления которой он стал «экс». Одно из двух», – написала Салихова в телеграм-канале.

Гендиректор «Локо» составил стратегию клуба: победа в ЛЧ и ЛЕ, 3 чемпионства за 5 лет, модель развития как в «Аяксе» или «Бенфике»

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