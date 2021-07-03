Стерлинг о падении: «Чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение»

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Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал выход в финал Евро-2020 после победы над Данией (2:1).

Об игре

«Это было отличное выступление. Мы впервые пропустили, но хорошо отреагировали.

Мы знали, что будет сложно, но сохраняли терпение. Это еще один шаг в правильном направлении. Сейчас мы должны сосредоточиться на воскресном матче.

Мы знаем, что значит футбол для Англии. Энергия, атмосфера, все было топ».

О пенальти

«Я вошел в штрафную, и Мэле выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение», – заявил Стерлинг.

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?

Стерлингу было 2 года, когда убили его отца. Детство Рахима спрятано в словах учителя: «Ты попадешь либо в сборную, либо в тюрьму»

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