Стерлинг о падении: «Чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение»

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал выход в финал Евро-2020 после победы над Данией (2:1).
Об игре
«Это было отличное выступление. Мы впервые пропустили, но хорошо отреагировали.
Мы знали, что будет сложно, но сохраняли терпение. Это еще один шаг в правильном направлении. Сейчас мы должны сосредоточиться на воскресном матче.
Мы знаем, что значит футбол для Англии. Энергия, атмосфера, все было топ».
О пенальти
«Я вошел в штрафную, и Мэле выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение», – заявил Стерлинг.
Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?
Стерлингу было 2 года, когда убили его отца. Детство Рахима спрятано в словах учителя: «Ты попадешь либо в сборную, либо в тюрьму»