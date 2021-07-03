Гендиректор «Локо» составил стратегию клуба: победа в ЛЧ и ЛЕ, 3 чемпионства за 5 лет, модель развития как в «Аяксе» или «Бенфике»

Генеральный директор составил стратегию клуба на ближайшее будущее.

Функционер подготовил стратегию для совета директоров в мае, сообщает «Спорт-Экспресс». В ней были обозначены следующие цели:

– победа в Лиге чемпионов;

– победа в ;

– минимум три чемпионства в за 5 лет;

– увеличение стоимости состава до 250 млн евро (87,95 млн на данный момент по оценке Transfermarkt – примечание Sports.ru);

– положительный трансферный баланс – 10 млн евро;

– рост доходов, полученных от болельщиков и независимых партнеров.

Чтобы добиться этих целей, Леонченко предложил изменить модель развития клуба с дотационной на органическую. Под этим подразумевается развитие перспективных игроков, как из академии, так и купленных. В пример ставятся «Аякс» и «Бенфика».

Инфографика: телеграм-канал журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого (по клику откроется крупное изображение)