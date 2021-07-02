На Евро-2020 забили 11 автоголов. За всю историю чемпионатов Европы было забито 9

играет с Данией в полуфинальном матче (1:1, перерыв).

Команда Гарета Саутгейта пропустила на 30-й минуте после удара Миккеля Дамсгора, однако спустя девять минут сравняла счет: Букайо Сака простреливал во вратарскую, и защитник датчан забил в свои ворота.

Это уже 11-й автогол на Евро-2020. За всю историю чемпионатов Европы было забито всего девять.

До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4), голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2), вратарь Словакии Мартин Дубравка и хавбек Юрай Куцка в игре с Испанией (0:5), полузащитник Испании Педри в матче с Хорватией (5:3) и хавбек Швейцарии Денис Закария в игре с Испанией (1:1, 1:3 по пенальти).

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