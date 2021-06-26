«Лучшего арбитра Евро уже отправили домой, другие судят из-за правильных связей. Грязный политический мир». Экс-арбитр Эрикссон раскритиковал УЕФА

Бывший футбольный арбитр раскритиковал УЕФА за то, как выстроена работа по выбору судей на заключительные матчи .

«Прошло пять лет с того момента, как я судил полуфинал прошлого чемпионата Европы между Португалией и Уэльсом.

Хотя я был очень счастлив и горд, когда выходил на этот матч, но мы с коллегами чувствовали разочарование: почему нам не дали финал?

Часто спрашивают: как отбирают судей на последние матчи? Из-за достижений? Как их оценивают? Выбирают того, кто делает меньше всего ошибок? Кто на самом деле дает оценку?

Правда в том, что все мрачно. Грязный, политический и фальшивый мир, в котором играют роль коррупция, дружба, верность и национальность. В футболе говорят о честной игре и уважении, об одинаковых правилах для всех. Четыре лучшие команды, выигравшие наибольшее количество матчей, сыграют в полуфиналах в Лондоне. Но когда дело доходит до судейства, то все происходит в закрытых помещениях, с политическими целями и с учетом всего, кроме лучшего футбола.

Если арбитр получает финал, то это не значит, что он автоматически считается лучшим судьей турнира. Это не всегда те, кто показал себя лучше, чем остальные, кто получал самые высокие оценки и зарабатывал доверие.

В этот раз лучший арбитр турнира, не допустивший ни одной явной ошибки, уже отправлен домой. Топ-менеджмент принял это решение, и оно никак не связано с уровнем работы на Евро-2020.

Другие судьи, которые, сами того не зная, имеют правильные связи, политическую поддержку и приезжают из важных стран, судят дальше.

Несмотря ни на что, поздравляю арбитров, которые будут работать на этой игре! Тень не должна пасть на них.

Все должны знать, что этот гнилой мир далек от хорошей культуры, и я могу сказать, что чертовски счастлив, так как перестал судить три года назад», – написал Эрикссон.