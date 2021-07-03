«Барса» извинилась за видео с Гризманном и Дембеле: «В клубе нет места расизму и дискриминации. Тогда руководили другие люди»

выступила с заявлением по поводу скандального видео с участием и .

«Барселона» хочет публично извиниться перед всеми болельщиками и партнерами клуба, которые недовольны событием, случшившимся летом 2019 года. Тогда клубом руководили другие люди. Нынешний совет директоров стремится сделать все, чтобы эпизоды подобного рода не повторились.

В нашем клубе нет места расизму и дискриминации. Игроки уже выразили свое сожаление и извинились перед японскими болельщиками и сотрудниками, что очень ценно для клуба.

Однако «Барселона» оставляет за собой право принимать те внутренние меры, которые сочтет необходимыми», – сказано в заявлении.

Недавно в интернете появилось видео, где Дембеле комментирует действия азиатских работников, исправляющих возникшие с телевизором неполадки.

«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно?» – говорил Дембеле Гризманну, который смеялся в ответ.