Роднина о Черчесове: «При чем тут он, если нет игроков? Детский тренер получает 13 тысяч. Пока это не изменится, ничего иметь не будем»

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможной отставке с поста главного тренера сборной России.

«Если мы говорим о сборной, ответьте на вопрос: когда надо начинать воспитывать ребенка? Следующий вопрос: а сколько ему лет? Когда говорят, что ему 2,5 года, то ответ очевиден: вы опоздали на 2,5 года. Про российскую сборную по футболу можно сказать одно: вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.

Кандидатов на хорошую зарплату всегда достаточно: как внутри страны, так и за рубежом. Неважно, придет отечественный тренер или иностранец – ничего не поменяется. Вы можете поменять тренера, но команду-то вы не поменяете. Разве есть игроки лучше? Нет. При чем тут тренер, если нет футболистов? Вы можете менять тренера, поднимать зарплаты и гонорары, но выступают-то спортсмены, а не тренер. Мы неоднократно меняли специалистов – в том числе иностранных.

Если брать другие виды спорта, у нас история тренеров национальной сборной по футболу одна из самых обширных. Пока мы не будем менять ситуацию на начальном тренере и ситуацию в спортивных школах, то никогда не будет сильного состава сборной. Как он может быть, если нет хорошего начального образования?

Ругать наших спортсменов можно, но все то, что умеют, они показали. Наши амбиции и желания не соответствуют реальности. Наверное, на какое-то время пора понять, что дело не в том, кто будет тренировать сборную, а кто начинает тренировать наших детей. Мало кто знает, но мы рассматриваем вопрос зарплат всех категорий: медицина, культура, образование, военнослужащие… Но только не рассматриваем вопрос зарплаты тренеров.

В первую очередь надо пересматривать не то, кто тренирует сборную, а истоки – откуда к нам приходит резерв, как осуществляется поиск талантов и кто занимается этим поиском: какая зарплата у этих людей, какое положение…

Сложно ведь представить, чтобы врач пришел работать в необорудованный кабинет – при этом тренер почему-то может работать без графиков и нагрузок. Основная наша масса тренеров, которые работают с детьми, – это не спортивная школа, а те, кто работает на спортивных объектах. Спортобъекты, как правило, принадлежат муниципалитетам. То есть тренеры находятся на муниципальном задании. Муниципальное задание с высшим образованием – это 13 тысяч в месяц. Пока мы не будем это менять, то и иметь ничего не будем. Мы все время вершки срезаем, при этом не смотрим, откуда растут корешки», – сказала Роднина.