Хавьер Рибальта: «Такие лимиты на легионеров, как в России, никогда не помогают. В топ-лигах нет никаких лимитов»

Бывший спортивный директор , сейчас работающий в «Парме», поделился мнением о влиянии лимита на уровень российского футбола.

– В идеальном мире, где нет лимита на легионеров и финансового фэйр-плей, «Зенит» мог бы конкурировать с европейскими топами?

– Это возможно. Но лимиты, подобные тому, что есть в российской лиге, никогда не помогают. В топ-чемпионатах никаких лимитов нет.

– Представим, что завтра лимит в России отменят. Сколько времени потребуется «Зениту», чтобы собрать конкурентоспособную команду? Или вопрос только в деньгах?

– Не только в деньгах. Здесь много факторов. Два года назад по ходу последнего тура Лиги чемпионов мы в течение 70 минут удерживали результат, который выводил бы нас в плей-офф. Иногда все зависит от удачи. Но я думаю, что мы выступали на приличном уровне.

В прошлом сезоне было много проблем. Из-за ковида, из-за нового лимита на легионеров, из-за большого количества матчей. Это был сложный сезон. Но сейчас тот уровень, который был у нас два года назад, должен вернуться, – сказал Рибальта.

На данный момент в российском футболе действует лимит по схеме «8+17».

Сергей Семак: «Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет. Футбол стал слабее и на уровне клубов, и на уровне сборной»

Ужесточение лимита сборной не поможет