Саутгейт о пенальти: «Полагаю, ВАР все проверил и согласился с решением арбитра»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Данией (2:1, дополнительное время) в полуфинале Евро-2020 прокомментировал эпизод с пенальти на Рахиме Стерлинге.

«Я не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как там все случилось. Есть ВАР, полагаю, там все проверили и согласились с решением арбитра [Данни Маккели].

Большим преимуществом была поддержка наших болельщиков в таких моментах, когда мы должны были пробиваться к воротам, и в концовке все было немного нервно, нам нужно было подержать мяч.

Когда ждешь [выхода в финал] так долго, как ждали мы, это неизбежно будет сидеть у тебя в голове», – сказал Саутгейт.

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?

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