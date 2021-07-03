Тренер Дании Юлманд о Стерлинге: «Я не вижу пенальти. Долго на поле было два мяча. Горько вылетать вот так»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд подвел итоги полуфинального матча с Англией (1:2).

«Многое пошло против нас. Я пересмотрел пенальти, тонкий момент. Довольно долго на поле было два мяча. Мы сделали все, что могли», – сказал тренер.

Юлманд также заявил, что пытался привлечь внимание резервного судьи к тому, что на поле было два мяча.

«Я [сигнализировал об этом] за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть.

Я просто не вижу этого. Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жалко парней. Горько вылетать вот так», – заявил Юлманд.

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