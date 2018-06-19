«Аэрофлот» выплатил ЦСКА 200 млн рублей по контракту, «Россети» выплатят 70,98 млн в течение 2021 года («РБ Бизнес»)

Стала известна сумма, выплаченная «Аэрофлотом» московскому в рамках спонсорского соглашения.

Авиакомпания выплатила 200 миллионов рублей футбольному клубу, говорится в документах «Аэрофлота», с которыми ознакомился «РБ Бизнес».

Контракт с ЦСКА был подписан 17 февраля 2021 года и действителен до 31 января 2022 года.

Из документов также следует, что другой спонсор ЦСКА, ПАО «Россети», выплатит клубу 70,98 млн рублей в течение 2021 года.

«Аэрофлот» стал спонсором армейцев в 2009 году, компания «Россети» – в 2013-м. Кроме них, спонсорами ЦСКА являются госкорпорация ВЭБ, IT-группа «ИКС Холдинг», онлайн-ритейлер Wildberries, Промсвязьбанк, букмекерская компания «Фонбет» и Hyundai.