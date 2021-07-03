Минспорту предложили передать 38 стадионов и 43 ледовые арены единому оператору

рассмотрит подготовленную частной компанией Diversus Group концепцию единого управления всеми стадионами и ледовыми аренами в стране.

После ЧМ-2018 специально построенные крупные спортивные объекты, наоборот, были переданы регионам. Теперь же будет рассмотрен проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России, сообщил РБК представитель вице-премьера , курирующего в том числе развитие спорта.

По словам акционера Diversus Group и гендиректора Николая Альтштейна, компания работала над документом полтора года «по собственной инициативе», а в процессе проводила консультации с Минспортом. Документ изначально был направлен вице-премьеру, который, в свою очередь, перенаправил его в профильное министерство для проработки. В сам Минспорт документ пока еще не поступил.

Предлагается создать публично-правовую компанию для управления и эксплуатации «значимых спортивных объектов», среди которых и стадионы, построенные к ЧМ-2018.

Целями новой госкомпании должны стать развитие спортивных объектов, их модернизация, переоснащение, адаптация к проведению различных мероприятий и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности.

Планируется, что функционал спортивных объектов будет расширен и за счет этого увеличатся источники дохода. Арены, по замыслу авторов концепции, могут использоваться как экскурсионные центры, концертные площадки, конгресс-холлы и так далее. При этом централизованное управление должно сократить экономическое неравенство за счет перераспределения доходов между спортивными объектами.

Значимые спортивные объекты предлагается передать на баланс создаваемой компании, но для этого муниципальные и региональные власти должны будут сначала передать их в федеральную собственность. Предполагается, что власти регионов и муниципалитетов обратятся в Росимущество, которое подготовит документы для передачи стадионов.

В концепции есть примерный перечень спортивных объектов, которые могли бы перейти в управление публично-правовой компании, – это 38 стадионов и 43 крытых ледовых арены. В списке есть в том числе стадионы, которые строили или готовили к ЧМ-2018 регионы за счет собственных бюджетов: например, в Санкт-Петербурге, «Фишт» в , «Лужники» в Москве, «Казань Арена».

Однако попали в перечень и некоторые частные стадионы, например и «РЖД Арена», на которой играет . Предполагается перевод в публично-правовую компанию объектов, принадлежащих государству, но владельцы частных также смогут передать объекты по своей инициативе, тем самым снизив операционные издержки.

Авторы концепции уверены, что передача спортивных объектов с баланса регионов будет выгодна местным властям, поскольку «органам исполнительной власти в непростых экономических условиях приходится постоянно изыскивать источники дополнительного финансирования для надлежащего содержания» стадионов. Содержание каждой футбольной арены обходится государству в 300-350 млн руб. в год, уточнили в Diversus Group.

Если концепция будет реализована, в границах спортивных объектов предлагается создать специальные спортивные экономические зоны – территории опережающего спортивного и экономического развития. Управлением этими территориями также займется публично-правовая компания.

Территории должны способствовать привлечению спортивных инвестиций и развитию экономики региона, для этого предлагается ввести особое правовое регулирование, в рамках которого резиденты зон получат меры господдержки – в частности, налоговые и таможенные.