Карасев закончил работу на Евро-2020: «Было очень круто. Лечу домой»

Российский арбитр сообщил, что завершил работу на Евро-2020.

«Евро-2020 – это мощь! Было очень круто! Лечу домой», – написал Карасев в инстаграме, приложив фото из лондонского аэропорта Хитроу.

Карасев работал на 6 матчах Евро. Россиянин был главным судьей на играх группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также на матче 1/8 финала между Чехией и Нидерландами (2:0).

В качестве резервного судьи он обслуживал матчи Австрии с Северной Македонией на групповом этапе, Чехии с Данией в 1/4 финала и Италии с Испанией в полуфинале.

Лучший русский на Евро – Карасев! Когда-то он убегал от злых мужиков в КФК и думал уйти в банк, а теперь в плей-офф на полном стадионе