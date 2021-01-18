Президент «Урала»: «В Европе все вакцинируются, а наши люди думают, что пронесет. У нас есть отказники»

Президент поделился мыслями о ходе вакцинации от коронавируса в клубе из Екатеринбурга.

«У нас вакцинировались 74 человека. Общее количество людей, которым было рекомендовано это сделать, – более 100.

Конкретно называть имен не хотелось бы. Скажу, что некоторые иностранцы вакцинировались, но не все. Есть какой-то процент отказников, не сумели убедить всех футболистов, но большинство вакцинировались и сделали это на добровольной основе. 7 июля к нам приехала лаборатория и привила большинство футболистов нашего клуба.

Конечно, пришлось убеждать. Я сам говорил, что у нас в стране каждый день умирает по 700 человек. Это касается всех: молодых, взрослых, старых. Почему-то люди думают, что это их не коснется, но это не так. К таким вещам они начинают прислушиваться, и мы будем дальше продолжать работу, чтобы остальные тоже привились.

Почему-то в Европе все вакцинируются, а наши футболисты и обычные люди думают, что всех пронесет. Могу признаться, что у меня тоже такие мысли были, но я очень серьезно переболел.

Сейчас просто рад, что живу на этом свете, а многих моих хороших товарищей Бог уже прибрал. А молодые, в том числе и футболисты, этого не понимают», – сказал Иванов.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?