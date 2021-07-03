«Давай, танцуй теперь!» Месси – Мине, не забившему пенальти в полуфинале Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально повел себя во время серии пенальти в полуфинале Кубка Америки против (1:1, по пен. 3:2).

Бывший защитник «Барселоны» подошел к точке третьим, и вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес отразил его удар.

После этого Месси, обращаясь к Мине, крикнул: «Давай, танцуй теперь, танцуй теперь!» Эти слова попали в трансляцию TyC Sports.

Вероятно, аргентинец припомнил Мине его поведение в четвертьфинале Кубка Америки, где встречались сборные и Колумбии (0:0, по пен. 2:4). Защитник, реализовав пенальти в послематчевой серии, исполнил танец.

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