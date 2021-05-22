Балотелли перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор»

Бывший форвард и сборной Италии Марио Балотелли будет выступать в Турции.

Новичок турецкой Суперлиги заключил с 30-летним итальянцем 3-летний контракт.

В минувшем сезоне экс-игрок , «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» играл за «Монцу» в и забил 6 голов в 14 матчах. Подробную статистику Марио можно найти здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adana Demirspor Kulübü (@adskulubu)

Евро-2012 – лучший турнир Балотелли. Говорили, что он достигнет уровня Месси и Роналду, но Марио запомнился только культовым празднованием