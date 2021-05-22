Балотелли перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор»

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Бывший форвард «Милана» и сборной Италии Марио Балотелли будет выступать в Турции.

Новичок турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» заключил с 30-летним итальянцем 3-летний контракт.

В минувшем сезоне экс-игрок «Интера», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» играл за «Монцу» в Серии Б и забил 6 голов в 14 матчах. Подробную статистику Марио можно найти здесь.

 
 
 
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Публикация от Adana Demirspor Kulübü (@adskulubu)

Евро-2012 – лучший турнир Балотелли. Говорили, что он достигнет уровня Месси и Роналду, но Марио запомнился только культовым празднованием

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