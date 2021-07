В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Судья не остановил игру

вышла в финал , обыграв Данию (2:1, дополнительное время).

Решающий гол англичане забили благодаря пенальти, назначенному судьей Данни Маккели на 102-й минуте.

Вратарь датчан отразил удар с 11-метровой отметки, однако форвард «трех львов» добил мяч в сетку.

Пенальти заработал вингер английской команды , который упал в штрафной площади в результате единоборства с защитником датской сборной.

В эпизоде, когда Стерлинг входил в штрафную с правого фланга, на поле одновременно находились два мяча.

Однако рефери не остановил игру, хотя по правилам он должен был это сделать и разыграть спорный мяч.

There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni