В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Судья не остановил игру

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Сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию (2:1, дополнительное время).

Решающий гол англичане забили благодаря пенальти, назначенному судьей Данни Маккели на 102-й минуте.

Вратарь датчан Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с 11-метровой отметки, однако форвард «трех львов» добил мяч в сетку.

Пенальти заработал вингер английской команды Рахим Стерлинг, который упал в штрафной площади в результате единоборства с защитником датской сборной.

В эпизоде, когда Стерлинг входил в штрафную с правого фланга, на поле одновременно находились два мяча.

Однако рефери не остановил игру, хотя по правилам он должен был это сделать и разыграть спорный мяч.

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?

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