В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Судья не остановил игру

Сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию (2:1, дополнительное время).
Решающий гол англичане забили благодаря пенальти, назначенному судьей Данни Маккели на 102-й минуте.
Вратарь датчан Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с 11-метровой отметки, однако форвард «трех львов» добил мяч в сетку.
Пенальти заработал вингер английской команды Рахим Стерлинг, который упал в штрафной площади в результате единоборства с защитником датской сборной.
В эпизоде, когда Стерлинг входил в штрафную с правого фланга, на поле одновременно находились два мяча.
Однако рефери не остановил игру, хотя по правилам он должен был это сделать и разыграть спорный мяч.
There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2021