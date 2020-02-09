Стерлинг интересен «Реалу». Гвардиола хочет, чтобы игрок остался в «Ман Сити»

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

По данным The Athletic, заинтересован в приобретении 26-летнего футболиста, который не очень доволен своим положением в английском клубе. В предыдущие годы агент Эйди Уорд поддерживал контакты с мадридским клубом, но в прошлом сезоне Стерлинг прекратил с ним сотрудничество.

Главный тренер хочет, чтобы англичанин остался в клубе. Он считает, что и Стерлинг, и Бернарду Силва смогут побороть свое недовольство и продолжат играть на самом высоком уровне.

Срок действующего контракта игрока с клубом истекает через два года, и «Сити» готовит для него новое соглашение. В клубе полагают, что нового контракта будет достаточно, чтобы убедить Стерлинга остаться в команде.

В минувшем сезоне хавбек провел 31 матч в , забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. На Евро-2020 он забил за Англию три мяча и отдал одну голевую.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.