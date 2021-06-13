Macron – новый технический спонсор «Ахмата». Ранее форму поставлял adidas

Со следующего сезона новым техническим спонсором станет итальянская компания Macron.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года. Работа над дизайном формы на следующий сезон уже началась.

«Мы рады приветствовать нашего нового технического спонсора – компанию Macron, чья продукция отличается высоким качеством, технологичностью, современным дизайном и исключительным индивидуальным подходом.

Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», — заявил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ранее грозненский клуб сотрудничал с компанией adidas.