Депутат Чепиков: «Лимит на легионеров нужно ужесточить. Это шаг к улучшению результатов сборной России»

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Конечно, мы все расстроены результатами сборной России по футболу на международной арене. Но я считаю, что тренера менять не стоит – на кого? Кто прямо сейчас придет и все изменит? Мне кажется, что Черчесову надо дать еще немного времени, чтобы он себя полностью показал: на домашнем чемпионате мира же были хорошие результаты, все были довольны. Нынешний спад не означает, что нужно прибегать к радикальным мерам.

Я думаю, что основной момент, который нужно изменить – это избыток легионеров во внутреннем чемпионате. Не получается никакого прогресса, когда основу в командах РПЛ составляют иностранные футболисты. Как мы должны играть на международном уровне, если наших парней в топ-клубах страны намного меньше?

Да, у нас по России создаются замечательные академии – Краснодарский край, Свердловская область и так далее. Но эти ребята же должны реализовываться где-то, а не заканчивать там же, где начали.

Если легионеры будут перекрывать им доступ в команды высшего эшелона, то они не смогут развиваться и показывать высокие результаты. Поэтому я считаю, что действующий лимит на легионеров надо ужесточить. Это будет шагом к улучшению результатов сборной России», – сказал Чепиков.

На данный момент в российском футболе действует лимит по схеме «8+17».

Ужесточение лимита сборной не поможет