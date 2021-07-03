Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Вердером», «Локомотив» против «Ариса»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона.
Товарищеские матчи
Австрия
Зенит Россия – Вердер Германия – 2:2 (второй тайм)
Голы: 0:1 – Динкчи (21), 0:2 – Фюллькруг (45), 1:2 – Дриусси (58), 2:2 – Мостовой (68).
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Вендел (Кравцов, 46), Малком, Дриусси, Мостовой, Азмун.
Локомотив Россия – Арис Греция – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Рыбус (4).
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.