Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Вердером», «Локомотив» против «Ариса»

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Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона.

Товарищеские матчи

Австрия

Зенит Россия – Вердер Германия – 2:2 (второй тайм)

Голы: 0:1 – Динкчи (21), 0:2 – Фюллькруг (45), 1:2 – Дриусси (58), 2:2 – Мостовой (68).

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Вендел (Кравцов, 46), Малком, Дриусси, Мостовой, Азмун.

 

Локомотив Россия – Арис Греция – 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – Рыбус (4).

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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