Гризманн может рассмотреть вариант с уходом из «Барсы», но все будет зависеть от предложения

Нападающий Антуан Гризманн может покинуть «Барселону».

Diario Sport пишет, что француз хотел бы остаться в команде, но может рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. Многое будет зависеть от того, насколько Гризманна устроит предложение, которое он получит.

Интерес к футболисту проявляют и . попытается подписать форварда, если не сможет договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере Харри Кейна. Отмечается, что Пеп Гвардиола с симпатией относится к Гризманну.

Кроме того, есть вариант, при котором нападающий может вернуться в «Атлетико». За эту команду футболист выступал с 2014 по 2019 год. Также за ситуацией следит «ПСЖ». Если Килиан Мбаппе покинет клуб, то французы могут попытаться подписать Гризманна.

испытывает серьезные финансовые трудности. Сообщалось, что именно по этой причине каталонский клуб рассматривает вариант с продажей форварда сборной Франции.

В минувшем сезоне футболист провел 36 матчей в , забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.