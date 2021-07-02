Лев, Виллаш-Боаш или Петкович в сборной России, Карпин, Слуцкий и Семак отказались, лимит не изменят, Бразилия в финале, Цорн в «Локо», заявления Федуна и другие новости утра

1. РФС ищет тренера для сборной России. Валерий Карпин, Леонид Слуцкий и Сергей Семак отказались покинуть свои клубы за две недели до старта сезона в РПЛ.

Существует также шорт-лист иностранных тренеров. В него входят: экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, покинувший сборную Германии Йоахим Лев и работающий со сборной Швейцарии Владимир Петкович. Златко Далич из сборной Хорватии в этот список не вошел, он был в лонглисте РФС.

2. В РПЛ не планируют менять лимит и вводить потолок зарплат к началу сезона. Видимо, все и так всех устраивает.

3. Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн присоединится к «Локомотиву». Он войдет в команду нового спортивного директора москвичей Ральфа Рангника. Контракты с обоими могут быть подписаны уже 6 июля.

4. Кубок Америки. Бразилия с минимальным счетом обыграла Перу и во второй раз подряд сыграет в финале турнира. Есть шанс на 10-й титул в истории.

5. Владелец «Спартака» Леонид Федун сделал ряд громких заявлений. Он поддержал лимит на легионеров и пиво на стадионе. Считает, что сборной России в роли тренера «нужен молодой амбициозный иностранец». Полагает, что «наш футбол застрял в 90-х и нацелен на осваивание ресурсов». Верит, что «в РПЛ есть задача, чтобы определенный клуб стал чемпионом». Клейменова с Первого канала он привлек как «мощный ресурс взаимодействия с властью». Объяснил провальные трансферы Роши и Тила.

6. Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, работающий в ФИФА, предложил проводить чемпионат мира раз в два года, уменьшить число отборочных матчей с 10 до 7 и играть их за один месяц.

7. «Зенит» может организовать «бесковидные» сектора на домашних матчах. Всех игроков «Спартака» привьют от коронавируса: «Выбор будет из российских вакцин, недовольства никто не высказывал».

8. «Спартак» впервые выиграл при Руе Витории – победили хорватский «Шибеник» (4:2) в контрольном матче. ЦСКА уступил датскому «Копенгагену» (0:1), «Локомотив» сыграл вничью с польской «Краковией» (2:2) и другие результаты.

9. Матч за Олимп Суперкубок России не перенесут из Калининграда, максимальная заполняемость стадиона – 70%. Первый канал покажет игру «Зенит» – «Локомотив» 17 июля.

10. Месси возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Роналду остался 7-м.

11. Трансферы. Погба склоняется к переходу в «ПСЖ», идут переговоры с его окружением. «МЮ» продвинулся в переговорах по Камавинга, «Ренн» может продать хавбека за 30 млн евро. Хакими проходит медосмотр в «ПСЖ», «Интер» получит за него 60+11 млн евро.

«Динамо» подписало 18-летнего грузинского хавбека Гагнидзе. Воспитанник «Краснодара» Татаев перешел в «Аланию», защитник играл 3 года в «Млада-Болеслав»

12. Порносайт предложил «Барселоне» 10 миллионов долларов для продления контракта с Лионелем Месси взамен на партнерство.

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