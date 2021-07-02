Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Шибеник», ЦСКА против «Копенгагена», «Локо» играет с «Краковией», «Рубин» был сильнее «Урала»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона.
Товарищеские матчи
Австрия
Спартак Россия – Шибеник Хорватия – 4:2 (2:0)
Голы «Спартака»: 1:0 – Хендрикс (34), 2:0 – Мозес (42), 3:2 – Глушенков (66), 4:2 – Игнатов (83).
«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов, Жиго (Кутепов, 46), Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Мозес, Бакаев (Игнатов, 46), Мирзов, Мелкадзе.
Казань
Рубин – Урал – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: 0:1 – Герасимов (9), 1:1 – Ин Бом (26), 2:1 – Деспотович (57), 3:1 – Шатов (90, с пенальти).
«Рубин»: Медведев (Янович, 91), Самошников (Савицкий, 65), Старфельт (Бегич, 65), Уремович (Нижегородов, 46), Зотов (Зуев, 65; В. Игнатьев, 105), Абильгор (Мусаев, 65), Ин Бом (Шатов, 46; Суриков, 105), Хакшабанович (Давиташвили, 65), Кварацхелия (Бакаев, 65), Макаров (Костюков, 46), Деспотович (И. Игнатьев, 65).
«Урал»: Помазун (Панов, 67; Годзюр, 91), Железнов (Толкачев, 67; Маковский, 110), Рыков (Кузьмичев, 67), Адамов (Кулаков, 67), Колесниченко (Насыров, 67), Герасимов (Егорычев, 46), Августиняк (Некрасов, 91), Подберезкин (Максименко, 67; Новиков, 110), Гаджимурадов (Евсеев, 67), Бикфалви (Мишкич, 67), Панюков (Йовичич, 46).
Австрия
Уфа Россия – Шепши Румыния – 0:2 (второй тайм)
«Уфа»: Кузнецов, Журавлев, Йокич, Плиев, Милетич, Бауэр, Иванов, Мрзляк, Камилов, Алиев, Саплинов.
Австрия
Локомотив Россия – Краковия Польша – 0:0 (первый тайм)
«Локомотив»: Савин, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Черный, Баринов, Петров, Бабкин, Белакович, Никитин, Касимов.
Австрия
ЦСКА Россия – Копенгаген Дания – 0:0 (первый тайм)
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Фернандес, Бохинен, Мухин, Обляков, Эджуке, Заболотный, Яковлев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.