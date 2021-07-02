Йоахим Лев – в списке кандидатов в сборную России

Стало известно имя еще одного кандидата на пост тренера сборной России.

Еще одна кандидатура из иностранных – экс-тренер сборной Йоахим Лев, утверждает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

61-летний немец – один из трех иностранных специалистов, входящих в шорт-лист потенциальных тренеров сборной России.

Ранее стало известно, что , и отказались возглавить сборную, а один из кандидатов – .

Напомним, Лев 15 лет тренировал сборную Германии. При нем команда стала чемпионом мира в 2014 году, выиграла Кубок конфдераций-2017, а также взяла серебро Евро-2008, бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016. На Евро-2020 немцы вылетели в 1/8 финала.

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