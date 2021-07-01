«Когда «Спартак» забьет, скажу: «Жаль, придется отыгрываться». Генич о словах Клейменова и Кубке Париматч Премьер

Комментатор Константин Генич продолжил обсуждать слова члена совета директоров «Спартака» Кирилла Клейменова, заявившего, что на говорят «жаль», когда красно-белые забивают.

– Сейчас некоторые эксперты высказываются о том, что комментаторы на «Матче» комментируют определенные команды одним образом, а другие – другим. Это я про слова Кирилла Клейменова, который вошел в совет директоров «Спартака».

– Если я буду комментировать матч на Кубке Париматч Премьер, который совсем скоро будет, «Спартак» же там участвует, и, если мне достанется матч «Спартака», я обязательно скажу, когда забьет: «Жаль, придется отыгрываться».

Мне кажется, что это теперь должно быть фишкой каждого комментатора, – заявил Генич.

Генич о словах Клейменова про «жаль» в эфире «Матча» после голов «Спартака»: «Ну что за бред? Кто хоть раз такое говорил?!»