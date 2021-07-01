«Когда «Спартак» забьет, скажу: «Жаль, придется отыгрываться». Генич о словах Клейменова и Кубке Париматч Премьер

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Первый канал Константин Генич Матч ТВ Кубок Париматч Премьер ахахаха Кирилл Клейменов Футбол

Комментатор Константин Генич продолжил обсуждать слова члена совета директоров «Спартака» Кирилла Клейменова, заявившего, что на «Матч ТВ» говорят «жаль», когда красно-белые забивают.

– Сейчас некоторые эксперты высказываются о том, что комментаторы на «Матче» комментируют определенные команды одним образом, а другие – другим. Это я про слова Кирилла Клейменова, который вошел в совет директоров «Спартака».

– Если я буду комментировать матч на Кубке Париматч Премьер, который совсем скоро будет, «Спартак» же там участвует, и, если мне достанется матч «Спартака», я обязательно скажу, когда «Спартак» забьет: «Жаль, придется отыгрываться».

Мне кажется, что это теперь должно быть фишкой каждого комментатора, – заявил Генич.

Генич о словах Клейменова про «жаль» в эфире «Матча» после голов «Спартака»: «Ну что за бред? Кто хоть раз такое говорил?!»

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