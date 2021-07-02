Леонид Федун: «Наш футбол сваливается в кризис, он застрял в 90-х. Во всем мире футбол развивается как бизнес, наш нацелен на осваивание ресурсов»

Владелец оценил состояние российского футбола.

«Наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.

Предвосхищая вопрос о причинах: причины в том, что наш футбол застрял... ну, не в советской эпохе, наверное, но в 90-х годах прошлого века. Во всем мире футбол развивается как бизнес – даже в маленьких странах вроде Дании или Хорватии, к примеру.

Футбольные клубы живут не только для того, чтобы доставлять интерес болельщикам, но и для заработка. И в этих клубах все направлено на то, чтобы растить футболистов и продать за большие деньги. А для самих игроков это способ вырваться из нищеты и превратиться в хороших мастеров. Возьмем Швейцарию, где была программа адаптации мигрантов. Эта программа дала Шакири, Джаку и еще с десяток игроков для сборной.

Наш футбол нацелен на осваивание выделяемых на него ресурсов. И два оставшихся частных клуба – «Спартак» и – картины не меняют. Без радикальных реформ футбола – прежде всего, детско-юношеского футбола, – ничего не поменяется.

Возвращаемся к уровню нашего футбола. Он деградирует. Это мы наблюдаем по всем показателям: по выступлению в еврокубках, по рейтингу сборной, по количеству молодых игроков в командах, по востребованности наших футболистов в Европе.

Я смотрел матч сборной Италии... Ну у меня нет эпитетов, как ее определить. С финансовой точки зрения наш футбол – это уже не вторая-третья лига, скажем так. Сейчас у нас лишь «Зенит» может входить в топ-30 или топ-50 самых богатых клубов по бюджету и стоимости состава. А когда-то «Спартак» входил в двадцатку.

Но девальвация рубля и невозможность зарабатывать отбросили нас далеко-далеко назад. Повторюсь, какая-нибудь Хорватия живет гораздо скромнее, но добивается большего потому что совсем иное целеполагание в футболе», – высказался бизнесмен.