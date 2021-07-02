Месси возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Роналду остался 7-м

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Сайт Goal.com обновил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поднялся с 5-й строчки на вершину рейтинга, сместив с нее хавбека «Челси» и сборной Франции Нголо Канте (он теперь 3-й).

Второе место занимает Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), четвертое – нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, пятым стал Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции).

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду свое положение не изменил – он седьмой.

Роналду поднялся с 10-го места на 7-е в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Канте лидирует

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