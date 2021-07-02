Федун о Клейменове в «Спартаке»: «Надеюсь на его мощный ресурс взаимодействия с властью»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о новом члене совета директоров клуба – заместителе генерального директора Первого канала Кирилле Клейменове.
– Чьей идеей было пригласить в совет директоров Кирилла Клейменова? Почему именно он?
– Кирилл мой старый товарищ. Он пламенный фанат «Спартака». Помню его с тех пор, когда он регулярно ходил на стадион, – еще до того, как стал медийным лицом Первого канала.
Понятно, что теперь ему тяжело найти столько времени. Так как у нас сейчас достаточно сложная информационная ситуация, я поблагодарил его за то, что он сразу смог включиться в работу.
Он будет содействовать клубу в рамках взаимодействия с нашим медиадепартаментом, а также надеюсь на его мощный GR-ресурс (Government relations – взаимодействие с государственными органами и представителями власти – прим. Sports.ru).
– Немногие знают, кто такой Юсуф Алекперов. Интересуется ли он футболом или для него «Спартак» – бизнес-проект?
– Ему интересен футбол, он присутствует на многих матчах. Умный парень, хороший предприниматель, имеющий свое мнение по многим вопросам.
Считаю, что новые члены совета директоров делают его более профессиональным с точки зрения бизнеса.
– Если Клейменов будет курировать информационную политику и GR, то какова роль Юсуфа Алекперова?
– Юсуф определяет экономическую эффективность трансферов. Курирует трансферный комитет с точки зрения экономических перспектив тех и иных приобретений.
– Дмитрий Попов и скауты готовят предложения, а он утверждает?
– Утверждает совет директоров, коллегиально. А оперативным управлением занимаются генеральный, спортивный и остальные директора.
Можно сравнить совет директоров с законодательной властью, а директоров – с исполнительной, – сказал Федун.
Зарема о Клейменове в «Спартаке»: «Хоть кто-нибудь придет в футболе разбирающийся профессионально?»