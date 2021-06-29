Федун о сборной России: «Проголосовал бы за изменения по тренеру. Нужен молодой амбициозный иностранец»

Владелец поделился мнением о необходимости смены тренера в сборной России.

– Самая горячая тема последних дней в России – выступление сборной на Евро. Как вам результат и игра команды?

– Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы.

Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало.

– Должен ли, на ваш взгляд, после такого результата уходить в отставку главный тренер команды?

– На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

– Кто, в таком случае, должен возглавить команду?

– Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас – Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

– Ни Карпин, ни Семак…

– Убежден, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится.

– Вы сказали про молодого амбициозного иностранца. Тедеско мог бы возглавить команду?

– Это у него надо спрашивать. Он грамотный тренер. Правда, опыта работы в сборной не имел. Но это, пожалуй, единственный его недостаток в данном аспекте. А так он очень качественный специалист, – сказал Федун.

В России нет явного кандидата вместо Черчесова. Даже аргументы за Слуцкого легко разбить