Жирков о вылете с Евро: «Вина всей команды, не только тренера. Черчесов – квалифицированный»

Теги Зенит Юрий Жирков Станислав Черчесов Сборная России по футболу Евро-2020 Спорт-Экспресс Футбол

Защитник сборной России Юрий Жирков высказался о вылете с Евро-2020 по итогам группового этапа.

«Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Станислав Саламович [Черчесов] — квалифицированный, очень требовательный тренер. В то же время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на ЧМ-2018, но и работая в таких клубах, как «Динамо», «Легия» и других.

Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, ответственность за это несет вся команда», — сказал Жирков.

В России нет явного кандидата вместо Черчесова. Даже аргументы за Слуцкого легко разбить

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