Порносайт предложил «Барсе» 10 млн долларов для продления контракта с Месси взамен на партнерство

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«Барселоне» из-за экономических проблем пока не удается заключить новый контракт с форвардом Лионелем Месси.

Порносайт Stripchat направил президенту каталонцев Жоану Лапорте письмо, в котором предложил 10 миллионов долларов для финансирования сделки с игроком. Взамен «Барселона» должна сделать эту платформу основным стриминговым партнером в сезоне-2021/22.

«Как заядлый футбольный фанат, я знаю, что «Барселона» ищет средства, которые позволили бы ей продлить контракт с ее лицом – Лионелем Месси. Будет жаль, если Лео, проведя в клубе 20 лет, уйдет.

Чтобы помочь с финансовой стороной сделки, я бы хотел предложить 10 миллионов долларов за право быть основным стриминг-партнером клуба в ближайшем сезоне.

Stripchat специализируется на качественных стримах для взрослых, и ежемесячная аудитория по всему миру составляет 420 миллионов фанатов.

Воспользовавшись своими технологиями, мы могли бы доставить особое удовольствие болельщикам, транслируя футбольные матчи с участием Месси на весь мир», – отметил в письме вице-президент сервиса Макс Беннетт.

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