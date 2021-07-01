Гаттузо о соцсетях: «Не понимаю этого эксгибиционизма. Зачем мне публиковать фото из ресторана? Хочу, чтобы молодежь жила своей жизнью, а не жизнью других»

Бывший тренер «Наполи» рассказал о своем отношении к соцсетям, комментируя сорвавшееся назначение в .

Сообщалось, что одной из причин, по которой итальянца решили не назначать в английский клуб, стала реакция болельщиков «шпор». Фанаты выкладывали скандальные заявления тренера, которые могли быть истолкованы как расистские или сексистские, и сопровождали их хэштегом #NoToGattuso («Нет Гаттузо» – с англ.).

«Конечно, я не расист, не сексист, не гомофоб. Мои старые заявления были искажены. Почему бы вам не спросить моих бывших одноклубников и игроков, которых я тренировал, о моих отношениях с ними? Я не могу терять время на глупости, но мой опыт может чему-то научить.

Уровень ненависти в соцсетях опасен и сильно недооценивается. Я публичная персона, у меня есть силы реагировать на это, но не все могут вынести это. Это серьезная проблема. Почему никто ничего не делает с этим?

Я не живу в прошлом, у меня есть дочери, которые пользуются социальными сетями, я просто не понимаю этого эксгибиционизма. Зачем мне публиковать фото с морской прогулки с семьей или из ресторана?

Я хочу сказать молодежи, чтобы они жили своей жизнью, а не жизнью других», – заявил Гаттузо в интервью La Repubblica.