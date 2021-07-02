Джикия о России на Евро: «В 2018-м едва ли не каждый говорил, что причастен к успеху. Как только оступились, все стали палачами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Евро-2020 Георгий Джикия Футбол

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о критике национальной команды после Евро-2020.

– Сейчас много упреков звучит в адрес тренерского штаба и ряда игроков за отдельные ошибки.

– Тут все достаточно просто и понятно. Когда в 2018 году сборная показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей. И как-то сразу отошли в сторону.

Мы понимаем, что 2018 год – это уже история, но все равно, когда такое видишь, становится неприятно. Но как говорится, хороших людей все равно больше.

Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так, – сказал Джикия.

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