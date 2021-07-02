В РПЛ не планируют менять лимит и вводить потолок зарплат к началу сезона

Новый сезон РПЛ начнется без введения потолка зарплат и без изменений в лимите на легионеров, сообщает РБК.

Ранее о необходимости выработки предложений о потолке зарплат и «оптимизации числа легионеров в российских командах» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере многие руководители в не знали о таких глобальных реформах», – сообщил источник РБК в РФС.

«В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется. На это есть несколько причин, и основная – невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», – отметил источник в .

С 2019 года в РПЛ действует лимит на легионеров «8+17» – в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов.

Ужесточение лимита сборной не поможет