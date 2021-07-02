Федун о трансферах Роши и Тила: «Так бывает. Один наш клуб накупил столько игроков, что из них можно было составить дочернюю команду, и все ушли бесплатно»

Владелец оценил трансферы полузащитников и .

– Почему два самых дорогих трансфера на вход в истории клуба – Роша и Тиль – оказались самыми провальными?

– Так бывает. Можно привести примеры, как «Бавария», «Реал», «Барселона» покупали игроков за безумные деньги, а они потом не играли или уходили в аренды.

Можно привести пример, как один наш клуб накупил столько футболистов, что из них можно было составить дочернюю команду, и в итоге все ушли бесплатно. Это селекция, тут сложно угадать.

Когда покупали Рошу, меня поставили в такую ситуацию, что все вокруг кричали: «Мы стали чемпионами, а вы не усиливаетесь. Купите кого-то». Тогда торговались по одному игроку, он сорвался – и слава богу, потому что оказалось, что он с большими изъянами. Предложили другого – мы посмотрели видео, посмотрели статистику. Действительно, он играл хорошо.

Но, к сожалению, с ним получилось как с Витиньо: есть такие, которых выдергиваешь из Бразилии, и он затухает... Заработал денег, и началось: «Я хочу обратно». Хотели по нему выйти в прибыль: у нас были предложения оттуда – у него там получалось. Но случилась тяжелая травма, и все накрылось.

По Тилу то же самое: его очень хотел Кононов. Нам нужно было взять креативного атакующего игрока. Гус в 20 лет стал капитаном АЗ, был ведущим игроком команды, лидером молодежных команд, имел прекрасную статистику. Потом пришел новый тренер, перестроил систему, в которой Тил был не нужен. А когда он выдал несколько хороших игр, получил травму.

Ошибкой было отдавать его в аренду в клуб, боровшийся за выживание в Бундеслиге. Сейчас он вернулся в Голландию, надеюсь, там он вновь проявит себя. На мой взгляд, он талантливый игрок. К сожалению, так бывает, – сказал Федун.