Леонид Федун: «Пиво на стадионе – традиция. Важна атмосфера праздника. Лишая этого наш футбол, все глубже опускаем его в финансовую пропасть»

Владелец вновь высказался по теме возвращения пива на стадионы.

– Вы говорили, что пивные компании готовы проинвестировать в российский футбол до миллиарда рублей. Сегодня эти деньги очень помогли бы.

– Мы понимаем, что это один из тех источников дохода, до которых мы можем дотянуться. Для людей прийти на стадион и выпить пива – хоть какая-то замануха. Когда выпьешь пару бокалов, то и игра смотрится интереснее. Это шутка, конечно же.

Важна атмосфера праздника. Пиво на стадионе – это традиция. Плюс, помимо прямых инвестиций в пролив, это и реклама, и сопутствующие продажи, и различные мероприятия. Лишая этого наш футбол, мы все глубже опускаем его в финансовую пропасть, – заявил бизнесмен.