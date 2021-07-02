Тедеско открыт для сборной России, агентский скандал с Бакаевым, «Барса» не может избавиться от Умтити и Пьянича, куратор «Химок» против легионеров и другие новости

1. Станиславу Черчесову вряд ли стоило читать спортивные медиа на прошлой неделе: в числе прочих на него накинулись Александр Тихонов, обвинивший тренера в отсутствии совести, и Андрей Канчельскис, которому мерзко наблюдать наглое поведение полевого командира российской сборной. Пошли разговоры, что готов рассмотреть предложение РФС Доменико Тедеско. Или нам нужен Леонид Слуцкий? Александр Дорский считает, что у России нет явного кандидата на пост тренера сборной.

2. Зелимхан Бакаев оказался втянут в неприятный скандал: по словам гендиректора «Спартака», агенты хотели оформить переход хавбека в «Динамо», пообещав ему сборную и Евро. В «Динамо» уверяют, что переговоры были со «Спартаком» напрямую, без посредников.

3. У «Барселоны» серьезные трудности с расчисткой зарплатной ведомости. Клуб хочет разорвать контракты с Умтити и Пьяничем, но те против. Миралема с его зарплатой 8 млн евро в год понять можно, а француз и вовсе пригрозил жалобой в ФИФА в случае одностороннего расторжения договора. Так еще и Месси не идет на уступки и требует все деньги по старому и новому контрактам. Хорошо хоть получилось устроить Тринкау в аренду в «Вулверхэмптон».

4. А у «ПСЖ» проблем с зарплатами нет – скоро подъедет Серхио Рамос, с которым уже все согласовано. Парижане лидируют в борьбе за Анхеля Корреа, однако с Мбаппе пока все сложно – предложенный им вариант продлить контракт с опцией трансфера в «Реал» клуб не устраивает. Навас останется основным вратарем «ПСЖ», звездный новичок Доннарумма, видимо, согласился на скамейку запасных.

ЦСКА интересуется левым защитником сборной Северной Македонии Алиоски, а также предлагал контракт Диего Годину, который категорично отказался. «Динамо» планирует подписать Бальбуэну и Варелу до 9 июля, «Краснодар» за 600 тысяч евро продал «Вайле» Онугху, который сразу же был арендован «Крыльями».

5. Сергей Семак вновь раскритиковал лимит на легионеров. Министр спорта Подмосковья ответил, что якобы главные успехи русского футбола были без легионеров – это, конечно, неправда.

6. Карасев назначен резервным судьей на полуфинал Евро Италия – Испания, главным судьей будет Брих.

7. Роналду пока остается лидером гонки бомбардиров Евро-2020, так как сделал ассист, а Шик – нет. А вот по голам со штрафных за карьеру Криш уже уступает Лео Месси, который вышел на 8-е место по голам за сборную. Агент португальца обсуждает с «Юве» продление контракта.

8. Легенды футбола Агуэро, Хави и Вилья поздравили «Сочи» с трехлетием.

9. Патрик Виейра вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Кристал Пэлас».

10. Тина Канделаки рассказал о тяжелой судьбе «Матч ТВ», которому приходится биться за права на АПЛ с миллиардами «Сбербанка». Черданцев сокрушается, что телезрители мало слышали во время Евро комментаторов «Матча».

Цитаты дня

Жозе Моуринью: «Англии с Украиной было слишком легко. Проблем не было вообще»

Канчельскис о сравнении сборных Украины и России: «Когда будем выходить из группы и играть в четвертьфинале, тогда и поговорим»

Сергей Семак: «РПЛ – самый главный турнир. Российскому клубу выиграть ЛЧ невероятно сложно»

Сенатор Пушков: «Украине контур Крыма на футболках не помог. Слишком велика разница в классе с Англией»

Ширер о симуляции Иммобиле в матче с Бельгией: «Это было убого, ужасно и позорно. Не хочу даже смеяться над ним»

Сергей Семак: «Зенит» не может приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого»

Алексей Андронов: «Поддержать Черчесова – долг каждого приличного человека. Без лишних разберемся»