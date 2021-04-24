Венгер предложил проводить ЧМ раз в два года, уменьшить число отборочных матчей с 10 до 7 и играть их за один месяц

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола предложил изменения в нынешний календарь матчей сборных.

Идея Венгера заключается в том, чтобы проводить 7 отборочных матчей чемпионата мира вместо нынешних 10. При этом количество дней на их проведение сократилось бы с 50 до 28.

«Я выступаю за один перерыв на матчи сборных, максимум за два, вместо нынешних пяти. Пусть сборные собираются в октябре, за месяц проводят 7 отборочных матчей, а потом проводят финальный турнир в июне.

Это приведет к меньшему числу разъездов для игроков, даст больше ясности, снизит количество травм. Мы хотим сократить количество игр, это очень важно, так мы сможем видеть состояние футболистов», – сказал Венгер.

Бывший главный тренер «Арсенала» считает, что такие реформы позволят проводить крупные турниры чаще.

«Мы гарантируем период отдыха после каждого турнира. Представьте такое: чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде; 2027 год – чемпионат Европы и другие континентальные турниры; очередной чемпионат мира в 2028 году и так далее.

Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики», – заявил француз.