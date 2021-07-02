Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную России. Виллаш-Боаш – один из кандидатов РФС («РБ Спорт»)

провел предварительные переговоры с тремя тренерами по поводу назначения в сборную России.

По информации «РБ Спорт», все трое отказались. Речь о , и . Никто из них не готов уходить из клуба за две недели до начала сезона.

В список входят и иностранцы, среди них – экс-тренер .

В России нет явного кандидата вместо Черчесова. Даже аргументы за Слуцкого легко разбить

Выбираем нового тренера сборной России. Тедеско? Мусаев? Или, может, Сэм Эллардайс?