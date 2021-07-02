Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную России. Виллаш-Боаш – один из кандидатов РФС («РБ Спорт»)

РФС провел предварительные переговоры с тремя тренерами РПЛ по поводу назначения в сборную России.
По информации «РБ Спорт», все трое отказались. Речь о Валерии Карпине, Леониде Слуцком и Сергее Семаке. Никто из них не готов уходить из клуба за две недели до начала сезона.
В список входят и иностранцы, среди них – экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.
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