«Зенит» может организовать «бесковидные» сектора на домашних матчах

В рассматривают возможность организации специальной зоны на трибунах , предназначенной для зрителей, подтвердивших отсутствие заражения коронавирусом.

«Мы следим за ситуацией и разделяем общую обеспокоенность, поэтому готовы к возможным мерам, которые предложат нам городские власти после окончания мероприятий в рамках Евро-2020.

Опираясь на наш опыт по организации санитарных мер на стадионе, по клубной программе чистоты мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах – условные «covid-free» сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе петербуржцев.