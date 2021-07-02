Игорь Шалимов: «Лимит нельзя отменять ни в коем случае. Система «8+17» – оптимальная»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» выразил мнение, что менять лимит на легионеров в не нужно.

«Станет ли сборная России сильнее, если все ее футболисты соберутся в командах, занимающих места в РПЛ от шестого до 16-го – большой вопрос. А клубам сборная не интересна – они сразу возьмут по 15 легионеров, кто качественных, а кто вообще никаких.

Поэтому лимит отменять ни в коем случае нельзя, но и ужесточать его не стоит. Нынешняя система «8+17» – оптимальная», – сказал Шалимов.