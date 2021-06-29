Марко Николич: «Я за вакцинацию. В Сербии очень многие привились «Спутником»

Главный тренер рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса.

– Главная тема в российском футболе сейчас – вакцинирование от коронавируса. Как вы к этому относитесь?

– Я сделал прививку – поставил первый укол Pfizer несколько дней назад в Сербии. Вообще я за вакцинирование. Слава Богу, мне повезло, и я стал одним из тех редких людей, кто не заболел за эти полтора года. Понятия не имею, как так получилось.

Но пришло время: вся семья сделала прививки, и я тоже сделал. В Сербии вообще один из самых больших процентов вакцинированных в Европе. Думаю, нужно, чтобы в России люди следовали тем же путем. У нас очень многие привились «Спутником».

К сожалению, на данный момент его в стране нет: Сербия получила от России лицензию на производство этой вакцины, а поставки остановились. И пока наши заводы делают ее непосредственно на месте, нужно выбирать другие варианты. Вариантов много: был «Спутник», была китайская вакцина, Astra Zeneca, Pfizer… Ситуация с вирусом в Сербии после массовой вакцинации сильно улучшилась: всего лишь около 70 человек в день заболевает.

Кстати, скажу, что не только я сам, но и многие мои друзья очень гордились, что прошлый чемпионат России игрался со зрителями на трибунах. Единственная нормальная лига, где на стадионах были болельщики.

Вы не представляете, как сильно повысился из-за этого интерес к российскому чемпионату. Знаю, что в очень многих странах люди стали по выходным следить за , а не за Англией, Германией или чем-то еще. Так что призываю: люди, прививайтесь, чтобы все это скорее закончилось и болельщики в полном объеме вернулись на трибуны. Футбол без болельщиков – кошмар.

– Некоторые главы регионов даже не хотят пускать гостевые команды, если они в полном составе не будут привиты.

– У нас уже практически все ребята сделали прививки. Кто-то еще весной, кто-то вот недавно. И практически у всех есть антитела. Что там решат политики – посмотрим, будем следить за регламентом, – высказался Николич.