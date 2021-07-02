Сорокин о Евро-2028 или 2032 в России: «Шансы достаточно велики, как кажется. Россия зарекомендовала себя как надежный партнер УЕФА»

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Глава оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин допустил, что Россия может принять Евро-2028 или Евро-2032.

«Не знаю, планируется ли провести Евро-2028 или Евро-2032 в России. Такое планирование должно осуществляться не в оргкомитете, а в РФС.

Шансы, как мне кажется, достаточно велики. У нас есть опыт и инфраструктура, чтобы успешно провести такой турнир. Россия зарекомендовала себя как надежный партнер для УЕФА.

Будет ли заявка или нет – я не знаю. Но очень хочется», – сказал Сорокин.

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