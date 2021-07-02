Англия разбила Украину и сыграет с Данией, инсайд про отставку Черчесова, Стогниенко – комментатор финала Евро, «Зенит» не пустил Малкома на Олимпиаду и другие новости футбола

1. Англия вышла в полуфинал Евро, разгромив Украину (4:0). Харри Кейн сделал дубль, по голу забили Харри Магуайр и Джордан Хендерсон, а у Люка Шоу – две голевые. Это крупнейшая победа Англии в истории Евро.

Для англичан предстоящий полуфинал станет первым на Евро с 1996 года. Кроме того, Англия впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд. Сухая серия составляет 662 минуты.

Кстати, трансляция на Первом канале по доброй традиции началась с пропущенных гимнов.

2. Дания также пробилась в полуфинал, победив Чехию (2:1). Дилэйни и Дольберг забили в первом тайме, чехи ответили голом Шика (он догнал Роналду в гонке бомбардиров, при этом у чешского форварда один гол с пенальти, а у португальца – три), но этого не хватило. Дания сыграет в полуфинале Евро впервые с 1992-го, когда она выиграла турнир. Кроме того, датчане – первая сборная, вышедшая в полуфинал чемпионата Европы после двух поражений на групповом этапе.

В полуфинале Дания встретится с Англией.

Отметим, что после вылета Чехии на Евро-2020 не осталось игроков из РПЛ. Алекс Крал был последним.

Кстати, на матче в Баку у болельщиков сборной Дании изъяли радужный флаг. УЕФА расследует ситуацию.

3. Журналист Василий Уткин сообщил, что Станислав Черчесов будет уволен с поста главного тренера сборной России. Ожидается, что это случится на следующей неделе.

4. Владимир Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020 на канале «Россия 1». Один из полуфиналов покажет Первый канал.

5. «Зенит» не отпустил Малкома на Олимпиаду. Хавбека заменили в составе сборной Бразилии. А вот ЦСКА разрешил Фуксу отправиться на Игры. Он сыграл 13 минут за клуб в сезоне.

6. Трансферные новости. Сергей Семак назвал слухами информацию о возможном приходе в «Зенит» тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича. «МЮ» обсуждает с «Реалом» трансфер Варана, но предложения пока нет. «Мадрид» хочет убедить игрока остаться. При этом пишут, что Варан будет получать 12 млн евро в год в «МЮ», а мадридский клуб предлагал ему 7 млн. «Милан» может арендовать Коутиньо у «Барсы».

ЦСКА купит Лантратова и оставит его в аренде в «Химках» на сезон.

7. Кубок Америки. 1/4 финала. Аргентина разгромила Эквадор (у Месси гол и 2 передачи), Уругвай уступил Колумбии по пенальти.

8. Товарищеские матчи. «Зенит» и «Шальке» голов не забили, «Локо» сыграл 0:0 с «Рапидом», «Динамо» пропустило 3 гола от ЛАСК.

9. РФС проверит, не делал ли хавбек «Алании» Хубулов ставки на футбольные матчи. Футболист оскорбил теннисистку Касаткину после ее поражения и был оштрафован клубом на 3 зарплаты.

10. Журналист Tribuna.com и игрок «Крумкачей» Александр Ивулин стал в Беларуси подозреваемым по уголовной статье. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

11. Transfermarkt представил новый рейтинг лиг. АПЛ лидирует по общей стоимости игроков – 8,56 млрд евро, Италия – 2-я с 4,96 млрд, РПЛ – 10-я с 979 млн.

12. Футболисты сборной Франции и «Барселоны» Усман Дембеле и Антуан Гризманн подозреваются в расизме по отношению к азиатам. В опубликованной видеозаписи, по-видимому, 2019 года они насмехаются на японскими техниками.

Цитаты дня.

Трушечкин о пресс-конференции Черчесова: «К 150-й минуте человек, окруженный вопросами, вызывал симпатию и понимание»

«Таких дебилов нужно ставить на место». Туктамышева об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной

Нагучев про Черчесова: «Военный на госслужбе – это точно не про футбик. Мы пришли сюда не воевать»

Дмитрий Губерниев: «Украина может выиграть Евро. В России большинство будет болеть за них – это братский народ»

«Наши бы так не позволили англичанам! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой». Радимов об 1/4 финала Евро

Кавазашвили о лимите: «Нужно ужесточать, максимум 2-3 иностранца. У нас в РПЛ и ФНЛ почти 130 легионеров! Это целое государство!»

Дани Алвес: «Неймар – лучший игрок мира сейчас. Он гений, волшебник, влюбляющий детей в футбол»

Ярмоленко об Украине на Евро: «Выступили хорошо. Задержались дольше Португалии, Германии»

«Наши футболисты потеряли нить, которая связывала их и народ, живущий за МКАДом на 15-20 тысяч рублей». Дмитрий Васильев призвал Черчесова уйти в отставку