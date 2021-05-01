Зобнин хочет уехать в Европу. Его раздражает судейство в РПЛ (РБК)

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин хотел бы продолжить карьеру в Европе.
«Последние пару лет для Зобнина одна из главных целей была уехать в Европу. Он буквально жил этой мечтой, иногда это напоминало идею фикс», – пишет РБК со ссылкой источник из окружения игрока.
Сразу два собеседника издания сообщили, что особое раздражение у 27-летнего игрока вызывает судейство в РПЛ. По их словам, работа арбитров на матчах российского чемпионата является одной из причин, по которым футболист хотел бы уехать в Европу.
«Зобнина очень задевает качество судейства в нашем чемпионате, и порой он признается друзьям в сложности и дальше играть в таких условиях», – сказал один из собеседников.
Как утверждается, Зобнин останется в «Спартаке», если не сможет перейти в европейский клуб. «У него нет конфликтов в команде или с руководством, клуб многое значит для Ромы», – заявил один из собеседников.
Медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что Зобнин никому в руководстве о своем желании уехать в европейский клуб не сообщал.
В этом сезоне россиянин провел 28 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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