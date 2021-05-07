УЕФА возбудил дела в отношении «Реала», «Барсы» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

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УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарного дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Причина открытия дела – возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта Суперлиги Европы.

«Реал», «Ювентус» и «Барселона», в отличие от 9 других клубов-основателей турнира, не вышли из Суперлиги.

«Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ранее договорились с УЕФА о реинтеграции.

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