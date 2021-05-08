Де Лигт жалеет о переходе в «Ювентус». Он хочет в «Барселону»

Защитник Маттейс де Лигт думает об уходе из .

Футболист жалеет о переходе в итальянский клуб и не чувствует себя счастливым там. Поэтому он рассматривает вариант с переходом в другую команду в летнее трансферное окно.

Де Лигт заинтересован в переходе в «Барселону», но знает, что такой вариант маловероятен. Каталонский клуб не скрывает своего интереса к 21-летнему защитнику и постарается подписать его, если появится возможность.

Наиболее вероятным вариантом в нынешней ситуации является обмен игроками, пишет Diario Sport со ссылкой на Esport3.

Защитник сборной Нидерландов перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за 85,5 млн евро.

В этом сезоне де Лигт забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах Серии А. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.