«Боруссия» Дортмунд предлагала 12 млн евро за Зобнина в 2019-м. Тедеско и Цорн убедили хавбека остаться в «Спартаке»

Полузащитник Роман Зобнин мог перейти в дортмундскую «Боруссию» из «Спартака» летом 2019 года.
РБК со ссылкой на источник из окружения игрока пишет, что у московского клуба было предложение от «Дортмунда», когда Томас Цорн пришел в «Спартак» и занял пост генерального директора, пригласив Доменико Тедеско.
«Это так. Предложение было в районе 12 млн евро, но Томас и Доменико очень не хотели терять Зобнина и уговорили остаться», – добавил источник из окружения игрока.
Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил эти сведения: «То, что пару лет назад он мог уехать в Дортмунд, – чистая правда. После этого он неоднократно говорил ближайшему окружению, что не теряет надежды попробовать себя в Европе».
В этом сезоне россиянин провел 28 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Роман Зобнин: «Есть большое желание поиграть в Европе, но предложений нет. У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком»