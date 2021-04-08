«Боруссия» Дортмунд предлагала 12 млн евро за Зобнина в 2019-м. Тедеско и Цорн убедили хавбека остаться в «Спартаке»

Полузащитник Роман Зобнин мог перейти в дортмундскую «Боруссию» из «Спартака» летом 2019 года.

РБК со ссылкой на источник из окружения игрока пишет, что у московского клуба было предложение от «Дортмунда», когда пришел в «Спартак» и занял пост генерального директора, пригласив .

«Это так. Предложение было в районе 12 млн евро, но Томас и Доменико очень не хотели терять Зобнина и уговорили остаться», – добавил источник из окружения игрока.

Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил эти сведения: «То, что пару лет назад он мог уехать в , – чистая правда. После этого он неоднократно говорил ближайшему окружению, что не теряет надежды попробовать себя в Европе».

В этом сезоне россиянин провел 28 матчей в , забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Роман Зобнин: «Есть большое желание поиграть в Европе, но предложений нет. У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком»